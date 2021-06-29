那天與好友相約於倫敦 中心Mayfair的日本餐廳Umu相聚，細嚼著那款高質魚生飯時，竟然禁不住有點鼻酸酸的感覺。

對上一次光顧這餐廳，已是去年9月了，期間經歷疫情 突趨嚴重，熬過數個月Lockdown禁足在家的歲月，此刻能再嘗美食 、重遇好友，難免有點曾經滄海的感覺。

Umu經過疫情的洗劫，黯然失掉了一粒星，由米芝蓮（米其林）兩星貶為一星，但卻沒減店員的士氣，食物水準與服務態度依然是高質的。

我滿腹疑問，世紀疫情甫爆發至今，全世界大部分城市都Lockdown，食肆又暫停營業，米芝蓮密使是靠什麼特殊本領進行正常評分的呢？

Umu失掉一星已算萬幸，有不少米芝蓮餐廳更經不起疫情的重創而永久結業，當中最令人詫異的，是位於Notting Hill的名店The Ledbury。想當年要訂位也最少要提早三個月，怎能想像它會關門大吉，但願只屬暫時性質吧。同區不同命，Core by Clare Smyth卻成為逆市奇葩，終於摘多一星而晉升為三星名店。其實，就連我也在兩個月前提早訂了位，準備朝聖呢！

跑到唐人街去，市道非常暢旺，下午3時了，金龍軒仍然需要在外排隊等位，我只買外賣倒能暢通無阻。它的姐妹店皇朝則沒那麼幸運，Queensway那間關門大吉了，那曾經是我在倫敦的中菜飯堂呢！

曾試過跑到老遠Canary Wharf的皇朝去，食物水準卻不是那回事，以後想品嘗蘇格蘭龍蝦伊麵的話，也許要改為光顧Baker Street的分店碰碰運氣了。

吃這回事，很講緣分。