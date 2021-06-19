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美食與廚藝

〈六合飛翔〉岑逸飛

港人喜追求美食，美食連繫廚藝，其中潛藏極高超的智慧。中國歷史上很早已知廚藝重要，商朝開國君主湯王的宰相伊尹，出生時遭遇洪水，獲救後被莘國國王的廚師收養，學得一手烹調的絕技；後來莘國公主嫁給了湯王，伊尹作為陪嫁僕臣，成為了湯王的御廚。

後來伊尹以調和五味作比喻，向湯王述說治國之道，謂做菜既不能太鹹也不能太淡，佐料要適中；而治國如同做菜一樣，既不能操之過急，也不可以懈怠，要弄清主次的先後順序，掌握好分寸，才能政通人和，因而深得湯王的賞識，任命他為宰相。

其實在各種藝術之中，以廚藝的境界最高，借用佛學的術語，是六根並用，六識俱起。六根是眼耳鼻舌身意，以音樂而論，音樂家是眼耳身意並用，重點在耳與意﹔以繪畫而論，畫家是眼手（身）意並用，重點在手與意。如果是運動員，是眼耳身意並用，重點在身與意。至於廚師在操作時，是眼在看、耳在聽、鼻在嗅、舌在嘗、足不停、手不住，心裡還盤算著油鹽等作料和色與香的火候。

雖然廚藝是六根並用，但眼根、鼻根、味根最重要，因為美食一般講求色、香、味，而好看尚在其次，香味和美味最能夠使人垂涎欲滴。而在佛家唯識學的八識，與香味和美味相關的鼻識和舌識，偏偏是欲界的特有產物，因為色界和無色界不需要這二識。鼻舌二識以香和味為所緣之境，只存在於欲界眾生貪求口味的飲食，香和味與食物相關，講求美食非用不可。

以廚師而言，他是通過廚藝做出色香味俱佳的菜肴，再現自己內心的欲望。

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