那位媽媽的手臂滿布明顯的新舊傷痕，一個一個的圓痕，有點像人家拔罐後留下的效果。不過又哪裡會有人往手臂拔罐？仔細看，那是牙痕！

據推算，每個圓痕的大小都相同，狠心咬她的應該是同一個人，而那人正是她的八歲兒子。這孩子天性較為暴躁，遇到不順意時，他會旋即暴跳如雷，情緒失控。每晚睡覺前都成為母子的戰場，媽媽要兒子安靜下來入睡了，兒子卻堅持要媽媽繼續講故事，兩人糾纏之際，兒子會失控狠狠往媽媽的臂上咬一口。

媽媽身體痛，卻遠不及心底的痛，這孩子究竟幹嘛？是有暴力傾向嗎？長大了會闖禍嗎？她愛他，但他為何老是跟她對著幹？

我興趣盎然，究竟心理專家會如何介入幫助這孩子改善暴躁的行為？會將孩子嚴懲，要徹底教訓他，好讓他徹悟咬阿媽是不對的？這種以暴易暴的教仔方式，毋須讀過心理學，都知道是陳舊過時兼且丁點兒不會奏效的。

如我所料，心理學家首要是找出這孩子性情暴躁的背後原因。她甚至沒有即時針對男孩，而是轉移深究這對夫婦的關係。從男孩的一幅家庭成員畫作，進一步確認了她的觀察；畫中所見，媽媽占的空間最大，男孩在爸媽的中間，而爸爸矮小地縮在一角，像是可有可無的角色。

若夫妻在家庭的角色失衡，是會直接影響孩子健康成長的。爸爸承諾從此不會讓太太孤軍作戰，他積極參與湊仔的日常任務，並添加了多項父子活動。父子關係大大增進了，兒子對媽媽的暴力苛索行為，也神奇地消失了。