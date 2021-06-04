古人教人避免鋒芒畢露，《中庸》有引述《詩經．國風．衛碩人篇》裡的「衣錦尚綗」之說，謂裡面穿上色彩鮮艷的綢衣，外面要加穿單衫，勿讓綢衣太顯眼；由此引申君子待人處事，「闇然而日章」，外表鋒芒不要太露，但美在其中，時間久了，自然一天天讓美好聲譽張揚；而小人「的然而日亡」，外表雖然好看，但沒有內在美。

「衣錦尚綗」一向是筆者的座右銘，並且用杭州西冷印社買的雞血石刻上圖章以作警惕。但「衣錦尚綗」的規定，到後代皇帝已厲行破除。南朝時的陳文帝，便有一幅身穿裘皮大氅坐於榻上的畫像；而清朝裘服出鋒進而成為皇家 定製，聖上冬服的馬蹄袖以貂皮為表，還配上鑲毛邊披肩，皇子皇孫的裘服，都是毛朝外穿不加外罩，稱為「端罩」，故下面的大臣出出鋒頭也就不足為怪。

要注意的是，「鋒芒」可不能寫作「風芒」，因為「鋒芒」之「鋒」，指刀鋒；「鋒芒」之「芒」，原指穀類種子殼上的細刺，可比喻為槍頭或矛尖。而「鋒芒畢露」，指刀鋒和矛尖都露出來了，比喻銳氣和才華全都顯露，傲氣逼人，逞強好勝，只會害了自己。像三國時楊修之死便是一個典型例子。

倒是「爭鋒」與「爭風」，也許會有同音假借的意味。古代漢語裡兵刃最重要突出的那一點為「鋒」，因而由「鋒」的想像，延伸出許多與「出類拔萃」相關的意象。如「誰與爭鋒」，是在最關鍵處一較長短﹔而「爭風吃醋」的「爭風」，則是男女為了風月之事而鬧事端，但爭的是甚麼「風」?是否面子攸關的「勁風」?