過去一年，香港 經歷漫天風雨、社會事件之後，新冠肺炎緊接出現，疫情 迅速蔓延世界各國，全球經濟接近停擺，各階層人士都受到不同程度的打擊，結業、裁員、減薪、凍薪等的消息不斷，當中以航空及旅遊相關行業影響最大。

香港的失業率創歷史高位，在這個經濟環境下，對今年畢業的學生影響尤其深遠。按全港大學聯網的招聘數據顯示，今年市場提供予畢業生的就業 機會比去年同期減少4成，畢業等如失業。

若畢業生在長期尋找工作上碰釘子，一方面打擊他們的信心，久而久之，亦會令到年輕人失去動力，甚至變得沮喪，成為社會上不希望見到的負能量。

特區政府撥款60億港元於未來兩年創造3萬個臨時職位，鼓勵各政府部門開設短期工作崗位，例如環境局推出綠色就業計畫，資助商界聘用應屆畢業生從事與環保、生態保育、節能及氣候變化等有關的工作。

城市大學亦推出「城」就開拓計畫，聯繫超過2000多間公司，推出1000萬港元的配對基金，鼓勵僱主聘用城大畢業生；參與計畫的僱主將獲得三分之一工作月薪，上限為每月6000元的配對基金，為期3個月，希望可以協助約1000名學生。

無論是政府、大學或商界，任何短期措施都抱有一個共同目標，希望在經濟低迷下，為畢業生提供一個機會，在逆境中仍能累積工作經驗、擴闊視野，為未來做好準備。我相信機會永遠是留給有準備的人，希望同學珍惜任何的工作機會。