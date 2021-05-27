英文有兩個字，一個是Neo，另一個是New，在中文同樣被譯為「新」。但嚴格來說，Neo不是New，根據詞典解釋，Neo源於希臘語，是一個前缀，不能獨立使用，必须用於合成詞；而New則源於中古英語，用作形容詞時可獨立使用，用作副詞時常用於合成詞。

而且，雖說同樣是「新」，但此「新」不同彼「新」，若搞不清楚，容易引起混淆。舉例來說，所謂「新自由主義」，究竟是Neo-Liberalism 還是New Liberalism？前者和後者，分別代表兩種不同的思想流派，有著不同的主張，且分屬經濟學和政治哲學兩種不同學科的語境。

內地學術界也曾批評過Neo-Liberalism ，但因譯作「新自由主義」，遂被人誤以為是批判New Liberalism，而這種名詞上的錯位應可避免。Neo-前綴有「復興」、「複製」意涵；New Liberalism通常與社會民主主義相關。

如今對Neo-Liberalism，現已有人譯作「新古典自由主義」，或「經濟自由主義」，有利正本清源，促進學術對話。但又因為有「古典」二字，或被人誤以為出現的時間較早，其實不然，它是形成於二十世紀七○年代的一種政治與經濟哲學，反對政府對經濟的直接干預，轉而強調通過自由市場的資本主義體制。這種體制也可貼上戴卓爾主義（英國 ）或列根經濟學（美國 ）等標籤。

至於New Liberalism，如今也有譯作「社會自由主義」，是誕生於十九世紀後半期，是英國一些哲學家對傳統自由主義所做的修正，強調自由的同時也重視公平分配。但這不表示說，凡New就較早的，凡Neo就較遲。像近代出現的新儒家，將西學加入儒學，西方稱為New Confucianism﹔而時間上早得多的宋明理學，西方形容為Neo-Confucianism。