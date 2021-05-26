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〈會笑媽媽〉最醜的美人

鄧藹霖

孩子小時候特別害怕一位姨姨：「佢個樣好恐怖，笑嘅時候見牙肉多過牙，雙眼瞇成一條綫咁，笑聲十足似巫婆，真係好醜樣呀！」

雖然孩子有權發表個人意見，但仍是被媽媽教訓了一頓。世上人人天生樣貌各有不同，有人眼大、有人眼小；有人嘴大、有人嘴小，我們不應將人家天生的樣貌作為笑柄呀！

美與醜這回事，從來都是極為主觀的。明明是天生美人胚子的，卻完全不自知，簡直是暴殄天物。普遍標準都認為是奇醜無比的，卻偏偏自我感覺極為良好，無時無刻都在自拍自high，就連丈夫都當她是超級美人般來寵幸，又如何？

我就曾遇過最醜的美人。那位女藝人是公認的美人，圓圓大眼睛、高聳的鼻梁、圓潤的小嘴，還有無敵的大胸脯……可是當你看過她在後台狠狠罵隨從的凶相，你就會立即反胃。那個女人嘴巴不停地噴出句句惡毒話，那狀況跟美根本沾不上邊。

有些人相貌看似平凡，但卻因他們不平凡的善行而教人愈看愈美。比如在疫情中，仍不忘天天給露宿者派食物的義工，又或姑勿論環境是如何的惡劣，仍熱心幫助有需要的人，那些人都是很美的。

具智慧和愛心的人，都是美麗的。

相反地，缺乏智慧和愛心，卻又貪婪無比的人，都非常醜陋，姑勿論是塗多少粉、偽裝多少笑容、背誦多少警世名句，那種深層的醜，都是難以遮蓋的。

「都話嗰個姨姨好假㗎啦！」孩子小時候不喜歡的醜姨姨，果然是相由心生，孩子比我還要早洞悉呢！

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