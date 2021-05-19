你想扮酷嗎？最簡單就是戴黑超。

黑超是太陽眼鏡廣東話的俗稱。自從眼鏡發明後，透過加工後的透明玻璃，可為書呆子們改善視力；而被塗了顏色的墨鏡，除可遮陽和護眼，還能令人增加神秘感和魅力；如配上今天的口罩和鴨舌帽，甚至可模糊真相，是不少仕女名人「素顏」時的標準扮相。

我還在香港 讀小學時，已看到一些中學哥哥為「有型」而戴上蒙面超人式的太陽鏡。據知美軍太平洋總司令麥克阿瑟將軍最愛戴這種墨鏡，美國 的空軍飛機師更是非戴不可。它原是Bausch & Lomb鏡片公司特地為美國空軍飛機師而設計的太陽眼鏡，名叫Aviator，後來「靚佬湯」（Tom Cruise）在其經典影片「壯志凌雲」（Top Gun，又譯「捍衛戰士」）中戴上它，發揮了明星效應，令之風靡全球。

80年代初美國較有錢的同學，多喜歡戴法國滑雪達人至愛的Vuarnet貓眼，或Ray Ban的Wayfarer。雖然Vuarnet不久即「過氣」，但由它帶旺，把摘下的眼鏡很酷地掛於胸前的那根吊帶，還長久留在人們的脖子上。

50年代Bausch & Lomb旗下Ray Ban推出的Wayfarer，可說是經典，銷量最好。其新穎的黑塑膠材料、上大下小的長方形鏡框，以及鏡框和框邊獨特的斜角度，立刻受到好萊塢和搖滾樂壇壞孩子們的青睞，直至70年代嬉皮士時代才漸漸淡出市場。但到底大公司營銷有方，他們盡量把它放進流行電影 和電視裡，例如1980年的Blues Brothers、靚佬湯的成名作Risky Business，特別是Don Johnson的電視片集Miami Vice，他穿著白色「單吊西」，開著敞篷法拉利，戴著Wayfarer追擒毒販那威風的情景，很快令Wayfarer重新奪回至酷黑超的地位。

與此同時，香港80年代的偶像，例如梅豔芳、譚詠麟、郭富城等，也常戴黑超。尤其是陳百強在「百強'84」和張國榮在「Stand Up」唱片封那兩個戴著Wayfarer的酷樣，真是令人一見難忘。

周潤發於「英雄本色」戴著黑超在焚燒中的偽美鈔上點燃香菸那個鏡頭，更堪稱香港電影文化神來之作。

老實說，我讀大學時改戴隱形眼鏡的主要原因，就是為了學他們戴黑超扮酷。但當年一副Wayfarer要35至45美元，對我來說是超貴的奢侈品，所以只能買副假Ray Ban充當。在波士頓讀研究院時，有次與同學結伴去紐約玩，在Macy百貨公司的Ray Ban櫃前，我的老友突然向大家宣布：「你們看看這太陽鏡，就是堅仔多年來在假充的Ray Ban啦！」經此一辱才把心一橫，買一副真貨Wayfarer。

當年的Wayfarer與現在的有點不同，兩框外邊並無Ray Ban的招牌，只在左右內則刻上Wayfarer和B&L Ray Ban USA等字樣，和在鏡片刻上BL兩個字母，代表這是Bausch & Lomb製做的真貨。

時代不同了，名牌太陽鏡已不算奢侈品，我的女兒們多年前已擁有多副Ray Ban，Ray Ban也不再是Bausch & Lomb公司的附屬。而我戴過、失去、壞掉的太陽鏡自然更多，記得的有被夏威夷北岸大浪沖走的Maui Jim，被朋友坐爆的Oakley，和醉後在蘭桂坊失去的Giorgio Armani等。

但人生第一副原版Wayfarer，和讀研究院時看完Top Gun後即買的Aviator，在陪伴了我數十載後，至今仍僥幸地躺在抽屜裡。偶爾拿出這些骨董來掩蓋一下中年的眼袋，有如開了時光錦囊，還能勾起當年在研究院書呆子群組中扮酷的回憶。