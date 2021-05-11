報刊多設有尋人啟事的廣告欄目，過往幾十年，香港 太平盛世，大陸雖然閉關鎖國，但無礙中港兩地親戚聯繫和交流，香港人無需花時間、登廣告去尋人。大陸戶口制度嚴密，想找失散親人舊友，可到當地派出所詢問，只要說出正當理由，大多願意協助。

我有位多年老友原在廣西某縣當中學老師，文革後失去聯絡，得悉他已調回廣東花縣，但無具體地址。剛好妹夫在花縣投資開辦製衣廠，他代我到花縣當地派出所查問，查到老友妻子在花縣人民醫院當醫生，繼而找到失聯多年老友。

蔣經國總統解除戒嚴後，台灣 老兵的大陸親屬首先響應葉劍英向台灣發出統戰聲明，紛紛想辦法聯絡失散多年旅居台灣親人。礙於台灣當局嚴防被統戰，兩岸人民只好依靠香港親友來中轉彼此信息。

一次我乘火車到上海，臥鋪有位來自大連男子，交談中知我來自香港，託我尋找在台灣老兵父親。返港後在台灣聯合報代他登了個最小的尋人廣告，尺寸奇小，如大海撈針，若能真的找到該老兵，想難度高於中六合彩。

我也曾受台灣好友之託，前往江蘇鄉下代他探望他母親，當年尚未設有台胞證，蔣經國仍未開放返鄉探親，在台灣的兒子無法返鄉。只好成人之美，由我上門代勞，探望那位老人家，還為他母親拍了張照片交差。

每當世局變幻時，大難臨頭各自飛。越南 變天，人民各施各法投奔怒海，去香港的、去大陸的和去東南亞的，慶幸有安全抵達的，也有不幸葬身大海的。安定下來後便要重新聯絡舊友親人，就得靠傳媒幫助尋人，除報紙廣告外，又有網路、電台和電視的助力。

洛杉磯粤語電台有個「做個好心人」為人排擾解困的節目，不少越南朋友打電話到電台該節目，提供資料請求尋人。有次還聽到一個來自法國電話請求協助尋找在美國親人。事實上就有因此聯絡上親人的成功例子，致電電台去尋人是個好方法。

香港近期環境急變，移民海外人士大增，走得匆忙，隨著在新土地上生活，失去聯繫的港人也開始去尋人了，本來尋人啟事不多的香港，會否因此而改變？