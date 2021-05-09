青少年讀書期間，作文題目許多時是《我的志願》，而所謂「志願」，其實是職業選擇，有的立志做醫生，有的要做律師，也有期待做政治家，藝術家的，而這種「立志」，與中國 傳統的儒家重「立志」的理念不一樣。通常人們所謂立志以求達到理想，總離不開個人私欲，譬如期望發達，或是渴望名揚四海，具體的生活例子多如牛毛。

志有私志，也有公志。私志為個人，公志為大眾，但也不見得凡公志都是好的。例如希特勒，他也有一套救世理論可列為公志，但替天行道的結果，卻讓他變成殺人魔頭。在儒家觀念，「志」也是公志，代表生命理想，要立足於正確的人生觀。有理想才有決心奮發向上，產生行動力量。

明代大儒王陽明說：「志不立，如無舵之舟，無銜之馬，漂蕩奔逸，終亦何所底乎？」(《王文成公全書•教條示龍場諸生》)，意思是志向不確立的人， 就像沒有舵的船， 沒有韁繩的馬一樣，到處漂蕩，四下奔跑，不知道最終要到什麼地方為止。

事實上，人生若無立志便沒有了方向，會在世俗之中迷失自己。王陽明所立的志是成聖成賢，有立志的決心，才能對抗世俗日趨墮落的功利主義，所以他認為學必先立志，志不立就像栽種植物沒有種根，而只是徒勞地灌溉，到最後必無所獲﹔世人之所以因循茍且，隨俗習非，最後流於卑污低劣的人格，皆因不立志之故。

儒學首重立志，因為根本方向正確，奮鬥才有意義。若如孔子所說：「茍志於仁，無惡焉。」他的所謂「志」，就是立志行道，己立立人，己達達人。