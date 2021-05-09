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隱世咖啡店

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

在過去一年，因為疫情困在香港，卻讓我有機會到處走走看看，認識自己生活的社區，走到大街小巷尋找特色建築物，尤其是陪伴自己成長的屋邨，打卡留下回憶。又或者捐窿捐罅探索地道美食，成為周末假期的指定活動，有時碰到隱世美食更加不亦樂乎，食過番尋味。

上星期遊走九龍城，由家中漫步到土瓜灣、紅磡，經亞皆老街到馬頭圍道、高山道、海心公園，再行到偉恒昌新邨。疲倦了想找個地方飲下午茶，不經意發現一間坐落街角的咖啡店，沒有文青的感覺，也不是連鎖咖啡店的經營模式，窄窄的小店放了幾張木枱，毫不起眼。

餐牌上供應公仔麵餐，幾款三文治及日式芝士蛋糕，食物選擇不多，有點茶餐廳的味道，但食物質素好高。餐牌上最受矚目的是它的咖啡選擇，麻雀雖小，竟然有38款來自世界各地的咖啡豆，餐牌上清楚列明咖啡豆的產地、味道和口感，最低消費的35元（港幣，下同，約4.5美元）以至價值100元一杯的印尼野生貓屎咖啡，任君選擇。

每一杯咖啡都由老闆John Choy親自動手，用日本虹吸式咖啡壺悉心製作每一杯咖啡，由分量、水溫、火力到時間都要控制得宜，方可以炮製出一杯完美的咖啡，每一口都芳香濃郁。

這是疫情帶來的意外收穫，從前在這小區生活，每天匆忙度日，從未有過閒情雅致去欣賞自己成長的地區。每周走一個小區總會有新發現，令自己更愛香港這個城市這個家。

咖啡 疫情 香港

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