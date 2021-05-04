2018年上演了《瑪麗皇后》，一個關於生活在日本 橫濱，一生由慰安婦到80歲死時都是妓女的傳奇人物西岡雪子，當年叫好叫座，決定重演後卻遇上疫症；2020年在全世界中無聲無息地消失了，重演計畫只好推遲到2021年，由舞台演出改為拍攝網上播放。

日前一連五日為《再遇•瑪麗皇后》拍攝，每朝由早上6時半起床，8時開始化粧梳頭，之後拍攝到晚上11時半，日復一日，各部門的同事都筋疲力盡，後台人員比演員還要早到遲走。影片中只得四位演員，但後台及行政人員就有超過30人，沒有他們的默默守護及耕耘，不可能完成這次拍攝工作。

四個演員演十多個角色，髮型、化粧、服裝等部門都要想盡辦法，像變魔法般將演員的外觀徹底改變。燈光組要在有限空間幻化出不同場景、不同時間、不同感覺，不懂法術絕對應付不了。收音師要面對周圍環境的雜聲、隔籬單位的裝修聲響，後期製作必然花上極大心力。行政同事安排膳食湯水飲品，令大家安心工作，充滿希望。

欣賞鏡頭前演員的演技之外，大家可以多加留意其他部門的心血，即使是收藏無線咪頭（麥克風）的事，工作人員與髮型師也花盡心思令咪頭在鏡頭前消失，整體美學是各部門共同努力的成果。