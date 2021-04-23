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趨吉避凶

〈六合飛翔〉岑逸飛

《易經》有若干判詞，諸如吉、凶、吝、悔及無咎。其中「吉」與「凶」，最為人熟知，因為占卜問卦，求的都是趨吉避凶。例如《三國演義》第六十二回提及：「不然。聖人云：至誠之道，可以前知。吾等問于高明之人，當趨吉避凶。」《紅樓夢》第四回甚至說：「趨吉避凶者為君子。」

但甚麼是吉？吉是善的，有吉便有福。甚麼是凶？是惡的，有凶便有禍。然而有吉有福，也不必高興得太早；有凶有禍，也無須過度憂慮。老子早已看出萬事萬物的相對性，有得必有失，所以禍福相倚，而吉凶也必然相伏，是吉是凶，不用太計較了。

《老子．五十八章》說：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」意思是禍與福互相依存，互相轉化；壞事可以引出好結果，好事也可以引出壞結果。世事變幻無常，好像給人無奈的感覺。

然而由吉變凶，由福變禍，究竟是天意所注定，抑或有人為因素？若有人為因素，又是否可以防患於未然？對待這個問題，《易經》引入了兩個觀念，一個叫「吝」，另一個叫「悔」。宋代大儒朱熹說得好：「吉凶是兩頭，悔吝在中間。悔是自凶而趨吉，吝是自吉而趨凶。」

這裡先談「吝」的涵義。事實上，由吉變凶，不是一步到位，中間還經過一個叫「吝」的階段。甚麼是「吝」？「吝」字從口，文聲，本義是顧惜，或捨不得。舉凡愛惜過分，當耗費的捨不得耗費，該使用的捨不得使用，都是「吝」。《說文》謂「吝，恨惜也」，亦作「悋」，凡貪而不施謂之悋。可見吝是羞恥，不知羞恥的人會走向災難。

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