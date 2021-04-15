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慎獨

〈六合飛翔〉岑逸飛

「慎獨」在中國文化是個獨特觀念，為其他文化所無。「慎獨」說法，最先見於《大學》：「所謂誠其意者，毋自欺也。如惡惡臭，如好好色，此之謂自謙，故君子必慎其獨也。」

繼而《中庸》也提及「慎獨」：「道也者不可須臾離也，可離非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。」儒家文化何故重視慎獨？慎獨是一種情操、修養以及自律。

先看「獨」字何解？《說文》謂：「獨，犬相得而鬥也。從犬蜀聲。犬為獨。」意思是，「獨」指狗相遇時總是互相爭鬥。字形採用「犬」作邊旁，「蜀」作聲旁。

因狗的特性傾向獨處。一種說法認為，北囂山有種叫「獨」的野獸，形體如虎，白身，豕鬣，尾如馬。

犬的職責是守夜，在後天八卦，居於戍亥之位，十二生肖中地支戍為犬，方向是西北，那是乾位，充滿陽剛之氣。

可見「獨」有種魅力。金庸武俠小說中的「獨孤求敗」，雖是孤獨，卻是天下無敵，無敵是最寂寞，但也豪氣干雲。喜歡獨處的人，必能獨立，充滿自信，足以獨當一面。聯群結黨的，不外蛇鼠一窩，而真正的勇者，則是踽踽獨行的獅子。

新儒學大師熊十力釋「獨立」：「炯然明覺，孤特無倚，是謂獨立。」把這種「獨」的境界提升到哲學層次，便成「獨體」，而「獨體」不僅儒家有，道家也有。老子將「獨體」納入至高無上的範疇，《道德經》有云：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，字之曰道。」

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