關於占卜，不少自認有科學頭腦的人認為是迷信，卻不知這正是最不懂科學的人的評論。「知之為知之，不知為不知，是知也」，這就是科學。若是對占卜一知半解，或是抓著一點皮毛就亂作評論，這是不科學。「沒有調查就沒有發言權」，這是毛澤東在1930年5月，為了反對當時紅軍中存在的教條主義思想，專門寫了「反對本主義」一文，所提出的著名論斷。但這話的淵源應是來自孔子「入太廟，每事問」的精神，這才是科學精神。

說占卜不科學，這句話本身便犯駁，因為占卜與科學，根本是兩碼子事，風馬牛不相及，河水不犯井水。科學是量化學問，一切分析都歸到量，所以西醫診症必看數據，沒有數據西醫就束手無策。但易學不走這條路。「易繫辭傳」說：「夫易，聖人所以極深而研幾也。」所謂「極深」，就是極之深入滲透到事物本質，這就不能光靠數據，因為數據只提供表面證據。而易學之路，是研幾、知幾，這個「幾」字通「機」，意思猶如兆頭，卜筮就是取兆頭。

甚麼是「占卜」?「占」是觀察事象，「卜」是借物取兆。借一個兆頭，能見微知著，主要靠感應，當然也可以輔以邏輯分析。例如宋代邵康節的故事，說晚上有鄰居來敲門借東西，借甚麼東西？感應便在敲門聲，敲了一下，再敲五下，用來起卦，一下是乾卦，五下是巽卦，合起來是姤卦。乾為金，巽為木，意象是有金屬嵌入木中，邵的兒子猜是鋤頭，邵說不對，應是斧頭，因為邵運用邏輯思考，說鋤頭是早上在田地幹活，晚上應是用斧頭來劈柴。