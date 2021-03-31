香港 生活最頭痛的事乃缺乏足夠生活必需的淡水，全靠上天下雨打救，每遇旱季，天不降雨就有缺水危機。1966年我剛來港就遇上4天只供水4小時，當時最重要的事是用膠桶膠盤在供水時內開喉接水，炎炎夏日，用水要點滴計算，不敢浪費絲亳。

港英政府早期建成了薄扶林、大潭、石梨貝、香港仔、石壁和大欖涌水塘，但規模過小，根本趕不上人口增加速度。建成海水化淡廠，但技術未成熟，成本高昂，効果欠佳，到後來將投入幾億港元廠房機器打包出售，只收回2千萬港元。天氣乾旱時曾租用10艘大油輪到珠江口運水，以濟燃眉之急。

60年代初，中港商議合作籌建東江供水系統，由中方興建，港府購水。為配合工程，兩地均需要短期建成水庫作貯水之用。國內抽調大批器材和人力在東莞塘廈成立東江水輸港工程總部，建成深圳等兩個大型水庫。

港府於西貢海灣選中船灣，在兩個山頭建壩蓄水成船灣淡水湖，又在糧船灣建成萬宜水庫，這兩個湖、庫足夠貯存大量淡水。

港英政府與國內談妥供水條件，訂有長期供水合同，規定每年供水用度，不夠用可追加，但不能減額。由於東江水到來，港人製水限水噩夢終成過去。有一年風季颱風多次襲港，帶來狂風大暴雨 ，大小水塘水庫全數滿到瀉。合同所限，東江水仍然每天都來報到，來水不能拒，港府只好開閘放水，讓花紅橙綠的港幣全倒到大海中去。東江水工程只是港英政府與國內一個商業交易而已，各取所需。「東江之水越山來」這是當年愛國人士的口號，還拍了令同胞感動的紀錄片。

母親當年由省外貿學院調到東莞塘廈東江輸水工程總部，常來往廣州和塘廈，她不習慣公家食堂伙食，每次都帶蝦米榨菜肉絲和醃鯪魚回去佐膳。我當時在廣州養病，順便學識整這兩味。媽最後工作崗位是東江輸水工程總部，文革時被召回學院接受教育 ，不幸意外辭世。自始以後每次提及香港用東江水、榨菜肉絲和醃鯪魚自然會想起慈母。