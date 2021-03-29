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口吃又如何？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「我唔係蠢㗎，你哋咪睇小我呀！」自從有記憶以來，13歲青少年的心坎裡經常會響起這一句話。

他斷定世人都是膚淺的，他們都只會從外表因素去評價一個人，從來不去探索人的內涵。就以比他年幼四歲的妹妹為例，她這個人內裡是空洞洞的，其實什麼都不懂，卻擁有一張很會說話的嘴巴，爸媽就輕易被她矇騙了。

而他，就連自己的名字都未能說得好。

他討厭自己的名字，每次遇上有人問他的姓名時，他的神經會繃得特別緊：「我、我、我……」「我叫李、李、李……」什麼又我又你，這個人怪兮兮的。人家都以不友善的目光盯著他時，他就更緊張了。「李、李、李割……」姑勿論他是如何地努力練習，「國」還是讀成「割」，還未成功讀出自己名字「李國權」時，次次都被人家大大聲取笑：「哈哈！你要割乜嘢呀！」他瞥向旁邊的爸媽，臉上又是浮現了那種嫌棄他的神情。

他心裡恨爸媽，為什麼替他改這麼難讀的名字，英文名就更糟—Christopher！每次他都讀成「Kiss、Kiss……」當然又惹來一陣爆笑。

「係你哋生成我咁㗎，你哋識唔識嘢㗎，口吃係天生㗎，係個腦部有解釋唔到嘅因素呀！」奇怪，當他和別人討論他最拿手的games時，口吃這毛病會離奇消失。

關鍵是信心！對，只要對自己有信心，將來他會成為最出色的電競手。他不是蠢的，他清楚跟他同樣患口吃的人，憑著信心可以當Rapper、當老師、當科學家，甚至像拜登當總統……

我不是蠢的，你們走著瞧吧！

拜登

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