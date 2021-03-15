地球人此刻最熱門的對談話題，也許是：「疫苗 你打或唔打？」

世界各地有人注射完疫苗後面癱，有人甚至死亡的消息，時有聽聞，非常駭人。新冠肺炎變種病毒會否超越疫苗控制的範圍，亦成為人類另一挑戰。但有些數字，卻又是鐵一般的事實。自從英國 大規模為民眾注射疫苗以來，入住醫院的人數比率明顯下降，有些地區更高達90%。整體而言，似乎是打好過不打。

終於輪到我的組別了，星期一收到NHS（英國國民保健署）的邀請信，立即上網預約時間，成功約了星期四。家居附近有十多處地點可供選擇，時間更是任選的，非常方便。我選了距離我家只有四個地鐵站 的社區中心，位於一個公園的中央。

一男一女長者人員在入口處熱誠接待，我問：「你們都是義工嗎？」他們戴著口罩看不見嘴，但眼睛明顯在笑：「係呀！」我隨即誠心地答謝他們。這次前所未有的大規模行動，若沒有志願人士不懼風雪的服務，肯定不會成功。

坐下來填表格時，我細細聲問：「請問痛唔痛？我有啲緊張。」義工婆婆隨即溫柔地解說：「枝針好幼，護士好專業，打咗都唔覺㗎！」

打針前，護士小姐仔細地問及我的健康狀況，比如有沒有任何敏感症、有沒有長期病等，很小心！義工沒騙人，打了，完全不痛。

感覺良好地離開時，剛才那位男義工喊著我，幹嘛？「我哋都同意你看來年輕，不似這年紀組別呢！」呵呵呵……，義工都有顆善良的心。