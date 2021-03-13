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消費券須把握時機

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

財政司在限米煮限飯的情況下，推出一系列紓困及振興經濟的措施，各界議論紛紛，當中最受關注的自然是向全港市民派發5000元電子消費券的建議。

有人認為消費券規限多多，有人關注操作問題，點解要電子券？點解要分5次？點解不直截了當派發現金，任由市民決定如何使用？會否剝削沒有電子支付工具的商戶或長者……總之就是一萬個為甚麼。其實任何計畫都不能滿足所有人的願望，重點是要有明確的目標，以有限的資源發揮最大效益。

還記得幾年前庫房水浸，政府向每位18歲或以上的市民派發現金6000元，有人批評政府無差別的安排，為有錢人錦上添花，浪費公帑。在一片爭議聲中，不少行業推出優惠，包括機票及酒店優惠，刺激境外旅遊和海外消費，究竟有幾多花在本地消費就無從得知。但有錢派還是受歡迎的。

在政府眼中，今次建議的電子消費券，目的是刺激本地經濟，希望做到1加1大過2的乘數效應。市民出外消費，無論是購買日常用品或餐飲服務，商戶有收入，可以用來出糧及入貨，可以保住工人飯碗，可以帶動現金流，推動經濟流轉，是推動經濟內銷的有效方法。

目前最大的挑戰，是如何能夠把握時機，簡化執行手續，以最短的時間推出計畫，讓市民早日可以使用消費券，早日讓參與商戶得到現金流，早日刺激消費……為本地經濟注入強心針，比起免息貸款，來得更有效和直接。

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