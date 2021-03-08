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結婚作詞•離婚作曲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

Netflix播映中的韓劇「結婚作詞‧離婚作曲」，看得觀眾有種心房揪住的感覺，尤其是女觀眾，一幕又一幕的情境，不都似曾相識嗎？

仍處於新婚甜蜜期的靚太，赫然發現丈夫不僅出軌，外頭的女人比她早一步懷孕了，她會怎樣反應？歇斯底里地打他、罵他，理虧的丈夫卻壓根兒沒有反應，她氣得快昏去了，丈夫卻在呼呼入睡，於是太太捧著盛滿水的盆子，一步一步地走近丈夫的床前—「潑啦！潑佢啦！」好像隱若聽見女觀眾們在齊聲叫喊。

現實生活中，不少女人可能也曾傳神地有過類似的幻想，把熟睡的丈夫一腳踹落床吧，在他的耳邊突然放猛喉嚨大喊，又或將一盆冰水往他的頭上淋下去……；女人就是不明白，男人把你氣瘋了，讓你從此失眠難以入睡，但他們只要馬虎呷杯酒就能倒頭大睡了，彷彿什麼都不曾發生過，這叫公平嗎？

欣賞韓劇「結婚作詞‧離婚作曲」時，可以百分百肯定編劇是女人，因為只有女人才能寫出如此細膩的情節，將女人的情感反射發揮得淋漓盡致。果然猜對了，筆名Phoebe的編劇，原來正是大名鼎鼎的林成漢，她告別電視圈五年後，復出的第一齣作品依舊贏得收視之外，還引起了廣泛討論，當中有較為重口味的類似繼母子之戀。

三個不同年齡層的女人，卻逃不過丈夫出軌的命運，有女人只顧照料家庭而忽略了自己的儀容，終被丈夫生厭；有女人以為自己精明，卻仍會走漏了眼；有女人自滿美貌，卻萬萬也料不到丈夫仍會變心；似是千篇一律的老套劇情，卻被高手編劇變奏出新意來，收視節節上升是有道理的。

韓劇 失眠

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