自古忠奸有別。可能受戲曲或小說 影響，一談到忠奸，許多人便認定諸葛亮是忠的，曹操是奸的，卻沒有仔細想想：究竟諸葛亮是忠在何處？曹操又奸在何處？

看京劇臉譜，有主色、副色、襯色、界色，不同色彩有著不同寓意。紅是忠勇的，如關公；白是奸詐的，如曹操；黑色以示剛直，如包公；而神、佛、仙、妖則用金、銀色。

曹操之奸，看臉譜勾勒，按老規矩，是「棗核眉」和「大三角眼」來形容其奸詐凶狠。但京劇大師郝壽臣在「捉放曹」一劇，把棗核眉改為長長兩道劍形眉，又把三角眼勾法在眼角棱尖處略為縮小，改為細長的兩道笑眯眯眼窩，他說「三國演義」描寫曹操相貌是單眉細眼、雅緻斯文，如此改動才顯得曹操更奸，表面英明神武，但「眉頭一皺，計上心來」。

但若說曹操奸詐，他因討伐奸臣董卓起家，没想到以奸易奸，除掉董卓後，反被人看作是奸臣。討伐董卓時，他是漢朝忠臣，是否滅了董卓後，因為不忠於漢室而變成奸臣？那麼商湯反夏、周武王伐殷、唐高祖起兵反隋、趙匡胤兵變奪了後周孤兒寡母的政權，是否都算奸臣？

在「三國演義」中，曹操結束軍閥混戰局面，有甚麼不好？說他無德，其手下怎會謀臣如雲，猛將如雨？可能曹操之奸，並非真奸，而是被小說和戲曲硬說他奸。

說他是奸雄一說，似乎偏頗，實則他順應歷史潮流發展，開兩晉統一基礎。他的最大罪狀，可能是挾天子以令諸侯，但綜觀當時情形，誰都想挾天子以令諸侯，可是吃不到葡萄就說吃到葡萄的是壞蛋，以劉備為甚。