撐粵語
兩廣及港澳等地居民母語是粵語，粵籍華僑遍布全球，粵語使用人數近億，被聯合國列為重要語種。香港歌星受內地觀眾歡迎，內地歌手都愛唱幾首粵語歌來增强號召力，卡拉OK中備有大量粵語流行曲給唱者當飲歌之用；香港用語也被內地採用，如「搞掟」「埋單」等。
粵語悠久歷史，具九聲六調，音韻豐富，音域夠闊，詞彙豐富，保留唐宋年間文化精髓，現今仍説「飲水」、「食飯」、「行路」，這幾個動詞来自古漢語。記得大學上語言課教授指用粵語來朗誦唐詩，更合韻律，例如杜甫的「春望」用了「深」、「心」、「金」和「簪」押韻，用粵語讀來才有韻味。當時教授還要我這個廣州仔示範這幾個詞的粵語讀音，故印象頗深。李後主「問君能有幾多愁」和蘇東坡的「明月幾時有」，「幾多」和「幾時」都是粵語現在常用的詞彙。
由於漢語詞彙日增，普通話受到只有四個聲調限制，逐漸出現很多同音同調的字和詞，如「久經考驗」會聽成「酒精考驗」，但用粵語讀出則不會出現此尷尬。又如普通話「和」與「合」同音同調。有位舊友叫「恩和」，曾在電視中見他接受訪問，打出來名字變成「恩合」，未知是誤植還是改了名。普通話說「和平合作」特別拗口，乃因兩個同音調的字同時出現於四字成語中所致。
粵語生動活潑，有很多來自生活的詞彙。如「過冷河」來自廣東人煮雲吞麵時將巳煮熟麵條撈起放在冷水中浸一下，令麵條更清爽。在香港此詞被借用指官員退休後三年才能再從事與有原來職業有關的工作。美國也規定軍方將領退休七年後才能去國防部和軍火供應商任職，此間華文報紙也採用「過冷河」來形容。
又如「單料銅煲」指靠不住、沒料之人；「十月芥菜」十月時菜已老，菜梗有硬心，有心即有意，也指年輕人春心蕩漾；「水鬼陞城隍」意小人得志；「密底算盤」意為機關算盡、滴水不漏。
粵語形容詞傳神幽默，如抵死、陰濕、奄尖都是講人的個性。粵語的歇後語意味深長，形聲並茂，如「老婆擔遮」-䕃公喻陰功。「老公撥扇」-妻涼喻凄凉。又如「屎坑關刀」聞（文）不得，舞（冇、武）又不得，四個字盡顯書生文武兩缺。
粵人創造輝煌文化，一方水土一方人。粵語童謠「月光光照地堂」和「氹氹轉菊花園」由我祖母教我唱，我又教孫女唱，唱足好幾代。紅線女在粵劇「昭君出塞」中於大漠手抱琵琶盡把哀音訴，曲折哀怨。大班鄭經翰那把鏗鏘有力的聲音長留聽眾記憶中。賭王何鴻燊的粵語字正腔圓，用詞得體，又莊又諧，每屆農曆新年致辭，令人拍案叫絕。但香港後生一輩說話常有懶音，就是沒將韻母處理好，如說「恆生銀行」說成「痕身銀行」，懶到把g的發音省去了，是變了味的粵語。
小時讀過法國短篇小說「最後一課」，寫普法戰爭後法國小鎮阿爾薩斯畫歸普魯士，一個逃學的小學生玩夠後才返校，看到全村人擠滿課室聽法文老師最後一堂法文課，學生深為自己過往沒好好學法文而慚愧。
每個民族自己的語言都是歷史的結晶，具有無法化解的感情，要愛護和保衛好自己的語言，它屬於自己民族也屬於全世界全人類的，粵語也不例外。
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