兩廣及港澳等地居民母語是粵語，粵籍華僑遍布全球，粵語使用人數近億，被聯合國列為重要語種。香港 歌星受內地觀眾歡迎，內地歌手都愛唱幾首粵語歌來增强號召力，卡拉OK中備有大量粵語流行曲給唱者當飲歌之用；香港用語也被內地採用，如「搞掟」「埋單」等。

粵語悠久歷史，具九聲六調，音韻豐富，音域夠闊，詞彙豐富，保留唐宋年間文化精髓，現今仍説「飲水」、「食飯」、「行路」，這幾個動詞来自古漢語。記得大學上語言課教授指用粵語來朗誦唐詩，更合韻律，例如杜甫的「春望」用了「深」、「心」、「金」和「簪」押韻，用粵語讀來才有韻味。當時教授還要我這個廣州仔示範這幾個詞的粵語讀音，故印象頗深。李後主「問君能有幾多愁」和蘇東坡的「明月幾時有」，「幾多」和「幾時」都是粵語現在常用的詞彙。

由於漢語詞彙日增，普通話受到只有四個聲調限制，逐漸出現很多同音同調的字和詞，如「久經考驗」會聽成「酒精考驗」，但用粵語讀出則不會出現此尷尬。又如普通話「和」與「合」同音同調。有位舊友叫「恩和」，曾在電視中見他接受訪問，打出來名字變成「恩合」，未知是誤植還是改了名。普通話說「和平合作」特別拗口，乃因兩個同音調的字同時出現於四字成語中所致。

粵語生動活潑，有很多來自生活的詞彙。如「過冷河」來自廣東人煮雲吞麵時將巳煮熟麵條撈起放在冷水中浸一下，令麵條更清爽。在香港此詞被借用指官員退休 後三年才能再從事與有原來職業有關的工作。美國 也規定軍方將領退休七年後才能去國防部和軍火供應商任職，此間華文報紙也採用「過冷河」來形容。

又如「單料銅煲」指靠不住、沒料之人；「十月芥菜」十月時菜已老，菜梗有硬心，有心即有意，也指年輕人春心蕩漾；「水鬼陞城隍」意小人得志；「密底算盤」意為機關算盡、滴水不漏。

粵語形容詞傳神幽默，如抵死、陰濕、奄尖都是講人的個性。粵語的歇後語意味深長，形聲並茂，如「老婆擔遮」-䕃公喻陰功。「老公撥扇」-妻涼喻凄凉。又如「屎坑關刀」聞（文）不得，舞（冇、武）又不得，四個字盡顯書生文武兩缺。

粵人創造輝煌文化，一方水土一方人。粵語童謠「月光光照地堂」和「氹氹轉菊花園」由我祖母教我唱，我又教孫女唱，唱足好幾代。紅線女在粵劇「昭君出塞」中於大漠手抱琵琶盡把哀音訴，曲折哀怨。大班鄭經翰那把鏗鏘有力的聲音長留聽眾記憶中。賭王何鴻燊的粵語字正腔圓，用詞得體，又莊又諧，每屆農曆新年致辭，令人拍案叫絕。但香港後生一輩說話常有懶音，就是沒將韻母處理好，如說「恆生銀行」說成「痕身銀行」，懶到把g的發音省去了，是變了味的粵語。

小時讀過法國短篇小說「最後一課」，寫普法戰爭後法國小鎮阿爾薩斯畫歸普魯士，一個逃學的小學生玩夠後才返校，看到全村人擠滿課室聽法文老師最後一堂法文課，學生深為自己過往沒好好學法文而慚愧。

每個民族自己的語言都是歷史的結晶，具有無法化解的感情，要愛護和保衛好自己的語言，它屬於自己民族也屬於全世界全人類的，粵語也不例外。