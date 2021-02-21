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迅速動起來的五秒鐘法則

〈每日驚艷〉張宏

Mel Robbins是一位普通的女士，多年前她全家陷於經濟困難，甚至令她每朝都不想起床面對生活。雖然心知應該早起處理事情，但腦子裡卻充斥阻礙念頭，「明天再算、再躺一會兒、算了吧」，令她覺得自己像一件失敗的廢物。直到一天，她決定必須改變自己，發現了「五秒鐘法則」。

這是她無意中觀察火箭升空得到的靈感，既然火箭升空要倒數，何不自己向自己倒數，讓自己「發射」？她的方法很簡單。第一步︰向自己倒數「五、四、三、二、一！」數到一，身體馬上起來行動。

「五秒鐘法則」的秘訣是，「如果心中想做一件事，五秒內必須動起來，否則腦子會殺掉這個想法。」這是一個與腦子「鬥智鬥力」之法，有了一個新念頭，腦子會猶豫「可能很難啊、可能很辛苦啊、可能要再分析一下」，遲疑五秒就會打消念頭。有了倒數法，則能引開腦子注意，讓它無暇阻止。

千里之行始於足下。如果想減肥，現在馬上打開電腦找尋健康食譜，拿起筆編定運動時間表。如果想創業，馬上尋找類似的公司作參考，開始撰寫計畫書。無論做什麼，要讓全世界及自己的身體、腦子知道，不管第一步是多麼渺小，都要坐言起行。

新春與大家共勉之！

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