2010年上映的美國驚悚電影 「Inception 」，雖是十多年前作品，可談之處仍多，僅是譯名已可探討。內地譯「盜夢空間」，香港 譯「潛行凶間」，「潛行」二字尚有苗頭，「凶間」則不知所謂，也許以為令人聯想甚麼凶殺案可增加票房？台灣 譯作「全面啟動」是偷懶，因為查字典Inception解作「開端」，但效果則令人莫名其妙，所謂「全面啟動」，啟動些甚麼呢？

其實身兼編劇和導演的克里斯多福·諾蘭（Christopher Edward Nolan），對Inception另有解法。主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）曾在幕後採訪時表示，Inception應分拆為In-cept-ion，「In」是進入，「cept」是拿取，香港譯「潛行」亦通，影片主題是進入別人夢境獲取其大腦信息及植入潛意識，以內地譯作「盜夢空間」較好，香港上演此片時片中也有將Inception譯為「移植意念」，是神來之筆。

這是部科幻電影，在現實與超現實世界之間遊走，一如「21世紀殺人網絡」(Matrix，台譯駭客任務)，卻沒有那麼科幻，不再講電腦的虛擬世界，而是講人人都有的夢境，感覺上較親切。

佛洛伊德在「夢的解析」，將夢描述為「理解潛意識心理過程的捷徑」，而此片則在銀幕展示一個結構複雜的夢境世界，夢境中不但可以扭轉認知中的物理原則，更可以抽離時空，剝離重力牽制，抹去眼見為憑的假象。

因此片中可運用視覺特技，將夢境的城市摺疊、翻轉，眼前世界突然傾斜，原本的道路最後成了 「天空」。夢境與現實世界的顛倒、錯亂，一如另一部影片「阿凡達」(Avatar)，精神可與肉體分離，而此片更多了心靈黑洞、重重陰謀和迷宮，真實與虛幻的交錯。