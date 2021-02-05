2007年至2008年旳金融海嘯 ，曾引發各種反思。例如內地宋鴻兵寫了《貨幣戰爭》一書，裡面涉及重大的經濟陰謀論，但查無實證，道聽塗說。此書作為理論書不夠嚴謹，作為小說 看，情節又不夠曲折。反而西方在1957年出版的小說《Atlas Shrugged》(中文譯本《阿特拉斯聳聳肩》)，講的是經濟災難，但情節高潮迭起，還包含科幻、哲學、政治、神秘、愛情等成分。

此書融合懸疑和推理，更有槍戰打鬥，災難場面如火車事故、飛機墜機、油田燒毀、群眾暴動﹔而感情戲則有多角戀情、激情床戲。其實此書出版已逾半個世紀，作者艾茵．蘭德(Ayn Rand)女士也早於1982年去世，但書中所作預言，自金融海嘯後一一浮現，令人刮目相看，難怪金融海嘯後列於暢銷書榜。

小說描述在一個反烏托邦的美國 下，因為日漸沉重的稅賦和政府管制，社會上最有生產力的人開始逐漸失蹤，因而使產業停止運作。在小說裡，消失的生產家們，抽走了帶動生產的創新人士，使集體主義的社會體會到當個體無法自由創造時的嚴重後果。

記得《華爾街日報》曾對此書作專題報導：這本小說在半個多世紀從虛構變成現實，甚至建議，美國政府的所有官員，都應該一讀此書，好加速擺脫當前經濟危機。屈指一計，此書的超級粉絲，包括已故前美國總統雷根、美國前聯準會主席格林斯潘、美國國務卿喜萊莉，還有一眾好萊塢影星，如安琪莉娜裘莉、布萊德彼特、金凱瑞、莎朗史東等。更有說法謂這是繼《聖經》後對當代美國人影響最大的一本書！