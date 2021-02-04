林子祥35年前獨家訪問

林德信疫市推出新歌《愛沒有理由》，趁此公開心願，說最希望爸爸林子祥、媽媽吳正元和妹妹德懿一家四口能夠同枱食飯。林子祥與前妻吳正元婚姻只維持了15年，於1995年離婚，當時林德信十歲。

林德信的心願令我想起第一次訪問林子祥的情景。1986年，林子祥推出第17張個人大碟《最愛》，配合主題，與當時年僅一歲多的兒子林德信合拍封面，還鬼馬地在唱片封底的四格照片，為林德信畫上鬍子，與他自己的小鬍子相映成趣，愛子之情彈紙而出。當年的林子祥出名超酷，出席記招不苟言笑，只簡約回答問題，幾乎推掉所有專訪。當時我任職周刊總編輯，千辛萬苦，終於邀得他做封面人物及接受獨家專訪，很難得，是銷路保證。

專訪地點定在亞士厘道前Jimmy's Kitchen邊晚餐邊訪問。怎料當日發高燒103度，全日暈陀陀，看了醫生吃了藥，睡了一整天，傍晚才勉強爬起床應約。雖是第一次見阿Lam，但已老實直接的跟他說我生病，狀態差，怕腦筋遲鈍，轉不出問題跟進，希望他回答問題時，盡量詳細，並請他見諒。Lam非常配合，有問必答，不用追問，前文後理齊全，還很幽默，內容豐富精采娛樂性高，一點不cool，很親切，感激。離開時，預備打的回家，阿Lam很有風度的親自駕車 送我到家門。