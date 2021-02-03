上星期談到，香港 引入了三款疫苗 ，按不同傳媒的報導，成功率高的疫苗，副作用較大；成功率低的疫苗，副作用較低。那麼，到底打不打？

我有幸與梁栢賢醫生、曾浩輝醫生這兩位「疫苗專員」出席網上講座，他們的答案直截了當︰「在醫生的角度，當然打防疫 針好過不打，對個人的保護更大。」

梁醫生更以打麻將做比喻︰「如果四個人打麻將，其中三人有打防疫針，一個人沒打，結果會怎樣？」原來，打了防疫針的人也可能染病，只是症狀輕微。

因此，三個有打針的人如果不幸染病，可能沒有太大影響，可繼續耍樂；但第四個沒有打針的麻將腳，不但有被傳染的風險，而且一旦染病，病情會比沒打疫苗的人嚴重。所以，為人為己，應該打針。

曾醫生強調︰「勿因身體虛弱不注射疫苗；相反，身體虛弱的人更易受病毒感染，因此更需要注射疫苗。」有見一些疫苗副作用較大，因此計畫開展初期，可以先為較健康的安老院長者接種，而一些有嚴重長期病的長者則可以稍後注射。

當天網上提問踴躍，一共答了近40條問題，遍及服務業雇主、患癌人士、海外員工等，兩位醫生你問我答，有如上了充實的一課。想足本重溫，請到香港總商會或公共關係專業人員協會facebook專頁。