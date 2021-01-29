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GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

絕處逢生

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

世紀瘟疫肆虐全球，拯救生命是首要議題，世界停擺令經濟正值海嘯式重創，倒是難以避免。下一步，正好考驗人類的求生智慧。

當時代巨輪正在光速旋轉，依舊墨守成規、抱殘守缺的人，恐怕只會淪為首批被淘汰的犧牲品。

城市Lockdown，餐飲業全線禁止堂食，只供應外賣服務，Pizza店和Burger店倒沒太大相干，高檔次食肆又該如何自處？以英國而言，即使是本來難以訂座的米其林餐廳，過去一年已有不少熬不住逆境而永久關閉了，其餘的仍在絕處求生，有些改為網上賣名酒，有些則轉為外賣送上門來；比如是名廚A. Wong的精緻手工點心和星廚Marcus Wareing的名菜，都可以送到我們的家裡來，聽說反應不俗呢！

脫歐後首當其衝受影響的英國海鮮漁業，其實去年已率先走進寒冬，餐廳於Lockdown中停業，海鮮需求急降，尤其是高級食材如龍蝦和帶子等，更是無人問津，業界損失慘重。有人則動腦筋將大量海鮮暫時急凍貯藏、有人則以較便宜價錢賣給大型超市，既可減低損失，普羅市民又能購得高質海鮮，一舉兩得。

市民禁出門期間，超市生意反而有增無減，尤其是送貨服務。英國有大型超市於全國多聘請了二萬名「執貨員」，專門為網上訂貨的客人執齊貨品，然後安排送貨服務。

於大時代中，有人叫苦、有人卻走運。英國酒吧正值暫停營業之際，啤酒業損失海量，大量過期啤酒被倒進大海裡。透明膠廠則生意不絕做個不停，試問有哪間食肆不是急忙於桌與桌之間，增設透明膠板作屏風？

倒閉潮、失業潮已成現實，但英國電視卻天天出現招聘廣告，大量需求醫護人員。長者和幼兒護理也嚴重缺人，總有工種是可以探索的。

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