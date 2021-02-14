當世界被厚厚的霧靄覆蓋，當恐懼、忿懣等不安情緒在心頭瀰漫，也許是時候暫時跳離框框，讓心靈有片刻喘息的空間。

我會選擇看YouTube 短片，狗狗或小朋友是我的首選，當中最喜愛的有FlavCity溫馨家庭。

這個小家庭的年輕夫婦很愛烹調健康美食，最特別之處是爸爸Bobby超級富耐性，他會溫柔地引導小女兒跟他一起合作煮食，媽媽Dessi則負責拍攝。

那個牙牙學語的可愛小娃娃Rose看上去頂多是歲半吧，但卻完全明白爸爸的意思，乖乖地聽他指令，用刮子切椰菜花呀，將奶倒進容器呀，她都能一一做到，以手指撒鹽的姿勢最為可愛，每次看到，我都會忍不住發笑。

最難得的是爸媽信任小女兒，不怕麻煩，讓她從小參與烹飪的過程。但歲半的小女孩當然會不小心將麵粉撒滿枱，又或將蛋醬濺到地板上。No big deal！爸媽絕對不會毒罵，一起清潔就行，爸爸在吸塵時，Rose也會幫忙掃地呢！

經常有家長問，該如何教孩子？其實毋須過於着意，無時無刻「教」孩子什麼，又或緊張他們「學」到什麼，只要一家人一起溫馨合作多做點事情，孩子於過程已夠獲益良多。

FlavCity家庭正好做了最佳示範，小女兒參與烹飪充當小助手，同時可訓練大腦與小手肌肉 的協調，烹飪過程有條有理，小女兒學懂做事按部就班，不會亂發脾氣，有助情緒控制；而跟爸媽烹調美食的快樂記憶，更會永存於腦袋系統裡，成為優良親子 關係的基石呢！