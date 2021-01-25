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「燕雲台」史上最強女人故事

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

餓古裝劇餓久了的電視迷，終可充饑了。大台播映的「燕雲台」，是少有關於遼國歷史的劇集，故事改編自大遼蕭太后傳奇一生。蕭太后在歷史中被認為是有謀略的政治家、軍事家，被封「歷史最強女人」，在她統治下，北宋與大遼之間百多年沒有大規模戰事，是一代賢后。

內地花旦唐嫣飾演此角，顏值高，加上飾演她大家姐的佘詩曼顏值，十分養眼。唐嫣的角色敢作敢為，佘詩曼則內斂、深思熟慮，單看她們由親生姊妹到反目成仇，已戲味十足。曾與佘詩曼合作過的金牌監製梅小青，盛讚她演技收放自如，話喊就喊，更可控制眼淚留在眼眶或滴下來，劇中她有不少內心戲，只憑眼神演繹，難度高，但難不倒她。男角方面，有與何家千金超蓮拍拖、近期經常出現在娛樂版的竇驍，曾跟他在坎城影展一起工作，他是一個努力及親和力高的演員，很有觀眾緣，古裝造型討好，劇中他飾演一名武將，有不少動作場面，表現身手敏捷。

除男女主角顏值高外，戲服、配飾和頭冠顏值亦高。重工全新訂製的800套戲服，是考究出土文物圖設計縫製及用人手刺繡，相當精美。古裝劇戲服靚特別賞心悅目。道具亦十分講究，小至一個令牌，也是參考歷史文物仿製。「燕雲台」還原大遼歷史，拍攝地點橫跨橫店、象山、內蒙草原和上海金山等地。並非起用內地導演，而是由出身香港電視台、毛舜筠前夫蔣家駿操刀。

導演 香港 影展

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