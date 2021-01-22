1949年神州變色，父母親帶著一家倉皇逃難南下香港 ，定居元朗。弟弟新生兒一名，帶著他到政府診所看病，朱醫生當班，弟弟是漂亮的嬰兒，朱醫生非常喜愛他。這開始的緣分，成為一世情誼，他變成我們家的貴人！

朱醫生是家族中的第四代醫生，他在香港大學醫學院畢業後進入政府醫療體系工作，在父母認識他不久，他就離開公職自己開私人診所。 因為喜愛弟弟，就認了弟弟做乾兒子。從此成為大家口中的契爺，不久之後，契娘懐孕，喜得麟兒，他們都認為是弟弟為他們帶來的好運，對弟弟的愛有增無減。

朱醫生知道難民的窮困，因此我們一家九口人的大小毛病都是靠他醫療，贈醫施藥，一毛銭都不收。不單如此，記得生病時，若需要打針，小孩們當然會哭，他便叫在外面收銭的太太給我們錢買東西吃。有時我們是上午最後的病人，他便帶大家到隔壁的酒家飲茶吃點心。

他善良慷慨，每年開學，他叫我們各人把書單帶到契娘那邊拿不少的買書錢。這樣直到我小學畢業那年，離開香港與父親相聚海外為止。

在我大概六歲那年，爸爸病得很厲害，好像是他的肝，媽媽極端擔憂。朱醫生安慰媽媽別擔心，他會盡心盡力醫好爸爸，記得爸爸很瘦弱，每天都得看病打針，事後無力走路，要靠坐在單車後座被載回家。我不記得多久以後他才復原，但媽媽對朱醫生的感激之情卻叫全家難忘。

已經有五個子女的母親發現自己懷孕了，生活環境還沒有改善，便動心想趁早不要這小孩。請求朱醫生幫忙，朱醫生勸媽媽打消念頭，最後告訴她儘管把這寶貝生下來，你養不起的話，有人會領養，等環境好轉之後，隨時可以交還給母親。

於是媽媽才安心順利地生下我的小妹，當然父母再窮也不會送骨肉給別人。

後來媽媽對我們說，朱醫生口中說的領養人就是他自己，否則那有隨時可以送還這回事！以後他每次見到小妹都特別開心直叫她「我的寶貝」。

弟弟從小受契爺影響愛護，長大後也跟著走上從醫之路，成為心臓專科醫生，獲得契爺讚賞，帶給他一些美好満足的回報。

雖然我小學畢業後便離開香港，此生再也沒有再見過朱醫生，但他的溫柔仁慈慷慨，在小心靈中刻下永逺難忘的痕跡。朱醫生，祝你安息！