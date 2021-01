點解英國疫情咁失控？

為什麼英國疫情 會如斯嚴重失控?也許是一籃子不該發生的事情,卻湊在一起同時發生的惡果吧!

過去數月來,途經任何關口入境英國的旅客,相信心裏都會有同感:「點解唔覺有乜嘢抗疫措施嘅?」即使是每天接待數以萬計來自世界各地旅客的關員,竟然也只有少數人戴口罩,更遑論是戴防護手套了。

我在入境排隊時,就曾親眼目睹有人在打噴嚏的一刻,隨便拿手執的護照掩嘴。當關員在翻揭那人的護照時,我垂下頭不忍看。

單看一個國家的入境情況,差不多可以準確推斷這地方的防疫 國策。一直以來,除了對少數疫情較嚴重地區有所限制之外,基本上英國都是中門大開的。才首次聽見有聲音說要採取嚴格入境防疫措施,足足遲了人家一年!

戴口罩的散漫態度在英國從來都是詬病,小學生上學毋須戴,中學生也不過是聖誕前才開始強制要戴,彷彿Covid-19只是大人的事,孩子是當作免疫的。停課前,街上常見到沒戴口罩的學生在嬉戲追逐,不禁搖頭。即使孩子不發病,他們也有機會將身上病毒傳給家裏的公公婆婆呀!

抗疫口號也是弄錯方向了,官員掛口邊的是「Save the NHS!」若醫療體系被拖垮那就糟糕了。但經歷了一年抗逆疲勞,人性的自私面浮現,只要沒有家人當醫護,出街跑跑又何妨?若口號集中為「Save Yourself and Your Loved Ones!」民眾才有強烈共鳴呢!