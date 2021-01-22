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點解英國疫情咁失控？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

為什麼英國疫情會如斯嚴重失控？也許是一籃子不該發生的事情，卻湊在一起同時發生的惡果吧！

過去數月來，途經任何關口入境英國的旅客，相信心裏都會有同感：「點解唔覺有乜嘢抗疫措施嘅？」即使是每天接待數以萬計來自世界各地旅客的關員，竟然也只有少數人戴口罩，更遑論是戴防護手套了。

我在入境排隊時，就曾親眼目睹有人在打噴嚏的一刻，隨便拿手執的護照掩嘴。當關員在翻揭那人的護照時，我垂下頭不忍看。

單看一個國家的入境情況，差不多可以準確推斷這地方的防疫國策。一直以來，除了對少數疫情較嚴重地區有所限制之外，基本上英國都是中門大開的。才首次聽見有聲音說要採取嚴格入境防疫措施，足足遲了人家一年！

戴口罩的散漫態度在英國從來都是詬病，小學生上學毋須戴，中學生也不過是聖誕前才開始強制要戴，彷彿Covid-19只是大人的事，孩子是當作免疫的。停課前，街上常見到沒戴口罩的學生在嬉戲追逐，不禁搖頭。即使孩子不發病，他們也有機會將身上病毒傳給家裏的公公婆婆呀！

抗疫口號也是弄錯方向了，官員掛口邊的是「Save the NHS！」若醫療體系被拖垮那就糟糕了。但經歷了一年抗逆疲勞，人性的自私面浮現，只要沒有家人當醫護，出街跑跑又何妨？若口號集中為「Save Yourself and Your Loved Ones！」民眾才有強烈共鳴呢！

英國 疫情 防疫

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