終於熬過艱澀顛簸的一年，甫踏進新的一年，率先發生了三件令人窩心的好事。

首先是英國 樂壇出現了奇事，旋即成為佳話。有首36年前的流行曲，竟然首次登上英國流行榜的冠軍位置，過去的聖誕期間曾被播出超過九百萬次，依然極受歡迎。

經典中的經典乃Wham!的《Last Christmas》，該曲同時被選為80年代最受歡迎歌曲的第一位。

多麼哀怨浪漫的一個聖誕故事，只有鬼才方能創作，此曲乃已故主音兼作曲家喬治麥可（George Michael）於童年住所房間裡寫成的，有理由懷疑那是敘述麥可的親身經歷吧。再次重溫麥可當年的丰采，那迷人氣質、那直闖心弦的歌聲，依然令人心頭悸動。

第二件令人興奮的窩心事，是21歲的姜濤締造了香港 樂壇奇蹟。

倘若到今天仍不清楚姜濤是何許人，又或從未聽過「姜B」的話，對不起，閣下很大可能是那種口說關心年輕人，但骨子裡卻對年輕人事情一竅不通的離地怪。

有人或說，甚麼姜濤也好，Mirror也好，都不過是模仿K-Pop吧！若是成功模仿了，也是奇蹟呢，後台如ViuTV、《全民造星》、花姐，加起來都不及人家BTS後台勢力的千分之一呢。唱片公司嫌棄香港市場狹小，老早已停花錢捧歌星了，姜濤能贏得今天的肯定，是使勁拚搏的成果，充分表揚了香港精神，令人振奮。

至於第三件窩心事，是《愛的迫降》的男女主角玄彬和孫藝珍，正式公開了戀情，這一對委實太匹配了，相信沒有影迷會反對呢。