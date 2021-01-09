左邊那雙是走濕地時必穿的木屐。（作者提供）

少年時代，日本「人字型」膠拖鞋還没有風行，香港 的草根階層，在家多穿木屐；出門時，若是短途，如去街口士多，又如有些主婦即使去街市，為免濕腳，也會穿上木屐。只有上班、上學、拜訪、飲宴……，才會穿上皮鞋、布鞋。

而一般中、上階層的人出門，當然穿上鞋子，在家則多穿皮或布製拖鞋。但有些人家可能也存放一雙木屐，方便洗廚房或浴室地面時穿著。

移民 來美後，每當要經過潤濕的草地，總會穿上木屐。穿著木屐時，又會想起恩師梁鑑泉老師，及一位木屐店的少東──我小學時的老同學。

時光飛逝，轉瞬間已經歷一個甲子了。小學三年級的導師是一位諄諄善誘的好老師。我少時頑皮、貪玩、又多言，感謝恩師引導我專心向學。除了英文、音樂、美勞、體育之外，幾乎所有科目都由他講授，我特別喜歡他講解中國 歷史故事：其中的木屐的故事，至今還印象深刻。

原來中國在2600前，已經使用木屐。

話說春秋時代，晉公子重耳流亡國外，回國登位後，封賞隨伴的忠臣。其中的介子推不爭功，重耳不意忽略了他。他攜老母親歸隱林中，重耳千方百計都無法邀他出山，於是放火燒林，希望逼他出來。結果卻把他燒死──他和母親抱著一棵大樹而死。重耳就是晉文公，他後悔、傷心不已，把那棵樹的木材製成木屐，以紀念他，走路時念著「足下、足下」。

睹物思人，穿上木屐，我還會想起另一位故人：那位木屐店少東老同學。因為他和香港一位名人同名同姓，每當在港台電視新聞看到那位名人，就不期然想起他。

猜想，他的親友、尤其是他的學生，若在新聞節目看到那位名人，恐怕也會不期然發出會心微笑而想起他。既因同名同姓，更因為外表剛好完全相反，他連襯衫都習慣燙到筆直，規行矩步，謹言慎行，經常理髮，天天把頭髪梳理得光亮、貼服，真可用「一絲不苟」來形容。

有一天放學回家途中，和那位少東走在一起，我告訴他：「今天功課不多，作業做完，我會到貴店參觀，順便選一雙木屐，請家母購買，因為我的腳大了，要換上新的。」

他的店是前舖後居，店前左右兩邊各有梯狀木架，分別擺賣女裝及普通木屐，中間一個矮小斜木架，則擺輕、小型童裝木屐。他放學後，就坐在店後中間櫃台做家課，兼負責招呼顧客，好讓母親去街市買菜煮飯。

我驚奇女裝木屐的款式多而亮麗，木屐固然是以實用為主，但也有不同的款式以吸引人，不是屐的樣子多變，而是裹腳那部分的材料、裝飾多變。他指出，那些都叫花屐，但不能在屐面漆上花式、圖樣，因為會被腳板磨掉，除非穿上襪子，否則漆料還會黏附腳底，不易洗淨。設計上只好在屐前裹腳的材料、款式動腦筋，配套各種花款，所以叫做花屐。

雖然他的店後來主要售賣膠拖和其他拖鞋，但也還有木屐，因不少人認為木屐存放家中，仍有備用價值；好像我移民時，從香港帶來的那一雙木屐一樣，現在還大派用場。