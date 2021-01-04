「武俠」的「俠」字，相信很多人都弄不明白，或是一知半解。

「俠」字據《辭海》詮釋，是指「舊稱扶弱抑強、見義勇為的人」。這說法過於簡單。中文的「俠」字，《說文》謂：「俜也。從人夾聲。」段玉裁的註釋說：「《經傳》多假俠為夾，凡夾皆用俠。」

「俠」字源於「夾」字。夾字指人的肋下有衣甲防護，夾和甲音近，秦漢書常通用。而俠士這個詞，是帶甲之士，也就是武士。至於說「俠」者，俜也」，何謂「俜」？段玉裁說：「今人謂輕生曰俜命。」俜命的俜，就是拚命的拼。可見俠士古義，指帶甲而肯拚命的武士。

春秋戰國時有儒士與俠士之分，韓非說：「儒以文亂法，而俠以武犯禁。而人主兼禮之，此所以亂也。」見於《韓非子・五蠧》。「五蠧」就是五種社會蛀蟲，而「蠧」就是蛀蟲的意思。在這五蠧裡頭，其中兩種社會蛀蟲就是「儒生」和「遊俠」。韓非的意思是，儒生利用文章擾亂法紀，狡辯顛倒黑白；遊俠使用武力欺人違犯禁令，而君主卻都要加以禮待，這就是國家混亂的根源。

當時的儒與俠是同流，差距不大。儒士又稱遊儒，擅長詩書禮樂﹔俠士又稱遊俠，擅長武術技擊。而所謂「遊」，是身分自由，思想獨立，較少受朝廷命令束縛。

司馬遷對「遊俠」的形容，「其行雖不軌於正義，然其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀。」但後世的所謂「俠」，已不僅是重諾輕死、具有知恩不圖報的品格，也如關公般義薄雲天，能見義勇為，打抱不平，並非司馬遷筆下有「不軌於正義」的行為。