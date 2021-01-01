從「有害物種」到「桌上佳餚」

新聞說到台灣近年綠鬣蜥成災，這種像迷你恐龍 的生物原產地在中南美洲，最初被引進當寵物，但長大後身型龐大，常遭棄養，結果落地生根，在沒有天敵的環境下，繁殖快速，牠們吃葉菜，破壞了原有生態系統。政府在野外捕捉大量的綠鬣蜥，有人忽發奇想，建議烹煮蜥蜴滿足口腹。事實上，有不少佳餚，也曾經被視為有害物種，後來能夠成功轉營為桌上佳餚，得有個別原因。

例如外觀長滿針刺的海膽，一直是高級日本 料理店的主角，每啖香濃綿密的海膽，會讓人感覺到世上的美好，近年就連廣東菜都加入了海膽，提升了滋味外，也提高了價錢。這種讓世人趨之若鶩的天然食材，也曾經有被人嫌棄的歷史。

在60年代的美國 ，人們愛吃魚、貝、蝦等海產，海中得有充夠的海帶作為天然餌料，但偏偏海膽是蠶食海帶為生。再加上當時的毛皮業興旺，以海膽為主食的海獺給大量獵殺，在沒有天敵的情況下，原有的海藻森林在70年代幾乎被海膽徹底摧毁，於是人們想盡方法要消滅海膽，可能是錘死，甚至在海裡撒石灰粉以毒死，從來沒有人想過這長滿尖刺的外表裡，是如此的美味。

直到後來有位在美國工作的日裔生物學家，教導當地政府開辦海膽漁業，生產出美味的海膽銷售到日本，直到現在，加州仍然是海膽巿場的一大產地來源。

海膽之所以能夠成為美食，首要條件是本身的味道，海膽的風味來自胺基酸，其中主要成分是甘胺酸和丙胺酸，兩種都是帶有甜味的。還有些許帶苦味的成分，可以在甜的同時，帶有較高層次的苦味，使整個風味更突出。

好的味道也要遇上懂得欣賞的人，時至今日，還是日本人較能接受吃生的口感和味道，美國人對魚生之類的，還是不太熱中，所以海膽都是出口為主。

與海膽相比，綠鬚蜥肯定難說成美味。首先是肉質，這動物平時伏著為主，遇到危險時才會疾速跑開，這樣的肉結構一般是白色肌纖維，跟雞胸肉相近似，相對來說，運動量大而紅色的肌纖維含有較多產生香味的物質，所以味道也較佳，而且綠鬚蜥並不是人工飼養下的禽畜，肉質會保留了原野風味，得以大量

調味去醃蓋，所以在可以選擇的情況下，人們都不會對此感興趣。

如要把這種動物推上餐桌，可以配合一個傳說，最簡單的是誇大性能力，讓人們以為吞掉牠就可以如恐龍般龐大，情況跟禾花雀、禾蟲相似，都被吃得接近絕種了，但前題是別讓人們知道綠鬚蜥的交配時間是2分鐘以內。