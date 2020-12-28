談到「乞」，且不要看輕這種行為，這其中其實暗藏人生的智慧。

話說佛陀在世，眾比丘要每日出外沿門托缽，次第行乞。其中的須菩提尊者，其乞食方式與眾不同，只向富人乞，而貧困人家就決不前去托缽。人問其故，他答因為貧苦人家生活拮据，施捨食物是心有餘而力不足，無謂增其負擔；而富人對區區一食之施倒無所謂。

與須菩提行乞相反的，是大迦葉尊者。須菩提是乞富不乞貧，大迦葉則是乞貧不乞富，理由是佛教徒向人行乞，是讓施捨者有增加福慧機會，而富人福多，無須錦上添花，反而窮人得福報，或可免除來世貧窮。這兩種行乞方式，孰優孰劣，見仁見智。

若按照佛陀教誨，乞食應是不擇貧富，不分穢淨。若說窮人活得苦，也不見得，富人何嘗不苦？只是受苦方式不同罷了。

乞食是佛教僧人謀生手段，其原始意義是方便修行，不用分心為生計奔波，而且與己方便，與人方便，出家人主動上門為眾生種福，居家信眾就不用跑去寺廟布施，所以他們稱乞食為｢化緣｣，意指教化因緣。而在化緣過程，僧人亦得好處，其一是對人行乞，可破除驕慢心；其二是乞來食物，好壞都有，味道不同，可破除對美味迷戀；其三是對富貴貧賤沒有挑選餘地，實踐眾生平等觀念。

總而言之，怎一個乞字了得，可不要看輕乞丐，聖人也靠乞丐接濟，春秋時孔子斷糧，全靠當時乞丐之首的范丹借糧才不致餓死。再說，乞丐也可當皇帝，明朝開國皇帝朱元璋，最初在寺廟當小和尚也被逐出廟門，落得挨戶乞討的地步，最後終能吐氣揚眉！