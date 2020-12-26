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〈會笑媽媽〉鬼屋怕嗎？

鄧藹霖

文化存在差異，港人到英國睇樓，有些事項該特別留意，尤其是準備買樓投資的，入貨時要考慮甚麼因素最受當地人歡迎。

首先要談樓房的大門，港人喜歡選擇的，即使不是冠冕堂皇，也要開揚夠體面啊！真奇怪，在倫敦就算是豪宅，不少大門都可能是矮矮窄窄的，頗為鬼祟。我曾經目睹高大英國人回家時，是要俯身縮頭入屋的，但看來又壓根兒不介意呀！

若是選擇維多利亞式樓房，我不會選頂層。要跑三、四層梯級固然是吃不消，最關鍵的是風水因素。因為屋頂是向外斜的，你的睡床有機會擱在斜牆下端，極有壓迫感。但英國人普遍都不甚介意，即使是我們最避忌的頭頂多條大橫梁，他們還會稱讚是夠character呢！

Lower Ground Floor即是馬路以下的一層，我也不會選擇，因為地底較暗，沙塵也較多，更容易會有老鼠入屋。不過，LGF的租金普遍較便宜，尤其是有私人後花園相連的，特別受歡迎，曾有英國朋友說她的花園住了一家狐狸呢！

我們港人喜歡煮餸夠鑊氣，所以獨立廚房最理想，但英國婦女卻大多鍾情於時尚開放式廚房，有人睇樓時劈頭就問：「噢，這牆可以砍掉改為開放式廚房嗎？」至於港人可有可無的Fireplace，對於英國人來說是一個肯定的Plus！

英國的樓宇隨時會有超過百年的歷史，會有鬼嗎？有對夫婦笑著說：「呵呵，佢應該係百多年前住喺呢度嘅女傭吧！」「係呀，後面那道門經常會自動打開㗎，呵呵呵！」當是笑話來說，完全不驚呢！

英國 租金 投資

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