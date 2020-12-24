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無緣無故？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

難以接受眼前的好友會於一夜之間，迅速衰老了十年！看她背脊佝僂，挽著枴杖步履蹣跚地吃力走著路，怎能相信不過是不久之前，這人曾走遍世界各地，怎樣搖晃顛簸的旅程都難不倒她？

「唉！真倒楣，嗰日在家無端端跌咗一跤，就搞成咁啦！」她慨嘆。

「無緣無故跌一跤」這句話可大可小，像鬼魅般在腦袋來回穿梭，我的背上一陣發涼，旋即嚇出了一身雞皮疙瘩，須知道同一句話，我曾聽過不只一次呀！

有位長者鄰居印象特別深刻，她的座駕剛好停在我車的旁邊，每次碰上時，我們都會投契地寒暄片刻，她給我的印象是個精神抖擻的能幹女人。沒見了一段日子，再次碰上是在電梯大堂，當時她被女傭攙扶，走得很慢。「激死人，無端端喺屋企跌親，我個仔唔准我駕車嘞！」她跟我訴說。

料不到一年後，我們再於大堂碰上時，她已坐於輪椅上，看她一臉呆滯，已經認不到我了。有時真難搞清楚，是跌了一跤令健康走下坡，又或是因健康出了岔子，而令人容易跌一跤呢？

又有另一位年紀跟我相若的女友，有次無緣無故從樓梯滾下來，弄得遍體鱗傷。我們都歸咎於她向來焦躁的性格，經常三步併作兩步地走，卻忘記了自己已不再是青春少艾了。誰知檢查後，醫生發現她的腦長了瘤，剛好影響了她的視覺和平衡能力呢！

再次跟先前的女友見面時，喜見她已回復昔日風采，原來是積極減了肥，膝蓋不再不堪負荷，加上適量運動，整個人強健起來，不再容易跌倒了。

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