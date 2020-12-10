中文的一個「悟」字，含意深遠。字典上將「悟」解作「理解、明白、覺悟」。但這種理解不是邏輯性的，「悟」大多是突如其來，所謂「覺悟」，總是恍然大悟、大徹大悟，由迷惑而明白，由模糊而認清，其過程可以是倏忽之間。無論是悟心、悟性、悟理、悟物、悟禪、悟道，所悟的都是玄妙之理，不能全靠邏輯推理。

「說文」解釋「悟」字︰「覺也。從心吾聲。」，「悟」是一種覺醒，有如一覺醒來，所以「悟」又可通「寤」，即睡醒之意。陶淵明的「歸去來兮辭」有云︰「悟已往之不諫，知來者之可追」，過去可說是有如南柯一夢，一覺醒來，便如「了凡四訓」所提到的︰「從前種種，譬如昨日死；以後種種，譬如今日生。」

從字形上看，「悟」的左邊是心，右邊的「吾」是五個口，可以指眼、耳、口、鼻、身這五官，意思也許是用心去代替五官，因為五官的感受是虛幻的，不是實相。而「悟」是心悟，不能靠眼睛去看，或用耳朵去聽。

中國 傳統文化，有儒、道、釋三大派，儒家重視「學」，道家重視「修」，釋家重視「悟」。儒家的經典「論語」，開宗明義便說「學而時習之，不亦樂乎」，把學習視為人生的第一快樂，一個君子必然是一個孜孜不倦的學習者。孔子是個典型，所以夫子自道：「學不厭而教不倦。」

至於道家，講逍遙自在，性命雙修。性命雙修是修真，要「神形相兼」，煉精化炁，煉炁化神，煉神合道。道家樂生、重生，認為人生在世最快樂，修的是今生，不是來世。至於釋家，另文再談。