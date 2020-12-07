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畢業典禮總令人感動

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

因為裝修，要在家進行大掃除，來一次「斷捨離」。太多年沒有執拾東西，不敢隨意拋棄物件，打開每一個櫃桶、每一個箱，逐一檢視，以免殺錯良民。翻開一本本相簿，一幕幕情景重現眼前：見到當年爸媽和當時的男朋友、今天的老公出席我的大學畢業典禮；還有兩個兒子由BB到大學每個成長階段的生活照和畢業照片，勾起不少回憶。

每次參加畢業典禮都十分感動，尤其是見到孩子完成一個一個階段，由幼稚園、小學、中學到大學，我們都十分重視他們的畢業典禮，在莊嚴的活動上，見到他們上台接受證書，總會眼濕濕，是見到孩子長大成人，亦為自己放下擔子的感動，是每個父母都一樣珍惜的時刻。

踏入社會工作後，不時有機會參與各種畢業典禮，包括機艙服務員、工程師學徒計畫及制服團隊，每次都懷著感動的心參加。典禮上學員分享訓練期間的心聲，和同屆學員成為生死之交，有喜有悲，學員完成嚴謹艱辛的訓練課程，典禮是象徵他們在事業發展的新里程。

日前出席警隊結業典禮，因為疫情關係，是今年的第一次，對於今年結業的警員，相信感受更深。

正如警務處處長所講，他們選擇在最困難複雜的時候加入警隊，實在需要極大的勇氣和家人的支持，但充分反映他們對社會的一分承擔。

畢業典禮是對學員能力的肯定外，亦是管理層加強學員對公司歸屬感的好機會。

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