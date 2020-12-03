童年的記憶是從幾歲開始呢？科學家們意見不一，但是我可以確定的說：是五歲。因為我連續兩次鮮活的記憶，就是從五歲開始的。

我童年時出生的草屋，雖然經過一場風一場火的洗劫而灰飛煙滅，卻在我幼小的心靈裡，留下永恆的記憶。

父母於一九四九年從內地逃到香港 ，為了生存，最初住在新界屏山坑頭村；父親學織藤做家具並養雞，母親幫人車衣，在村子裡蓋了一間勉強可避風雨的草屋，也是我從小長大的地方。

朦朦朧朧地記得：五歲時坐在草屋門外，一面唸著一年級的課本：「黃葉、黃葉，你飄到哪裡，你落在哪裡」，一面盯著從樹上飄下來的落葉。

可是比較鮮活的印象，卻是草房的兩場災難，老一輩的香港人大概還會記得一九六○年六月份瑪麗颱風帶來的一場災害吧。

當時為了生活，父親在九龍上班，只有母親和我聽到颱風消息後，如臨大敵，積極部署，果然後來風挾雨勢，雷霆萬鈞。

我們看著草屋的頂蓋隨著風勢震動，母親用一條粗麻繩將頂蓋綁在我們的身體及柱子上，以免屋頂被吹走。

由於我們房子地勢較低，水都淹進來了，而且偶然還看到有蛇在地上游動，母親和我只好坐在桌子上，抱著一罐餅乾，惶恐地度過了最長的一天一夜。

最後颱風還是不留情，將草房的頂蓋掀去了一大片。

後來雨過天晴，雖然一片狼藉，幸好人總算無恙。

大概一年後的一個黃昏，母親在附近的朋友家聊天，我留在家裡做功課，忽然間覺得有菸味。

我當時並沒有太在意，可是不久，就有一位鄰居伯伯衝進來把我拉了出去，往朋友的家方向跑；我回頭一看，草房已經火光熊熊，附近的鄰居們都拿著容器打井水，來幫忙救火。

最終火是滅了，但草屋也已經滿目瘡痍，後來才知道是隔隣的廚房失火造成的，幸好這一次有驚無險，逃過一劫。

可是房子也不能再住了，後來改建了一個用鐵皮及石棉瓦作為屋頂的房子，順便改行做點小生意，生活倒是有所改善。

之後父親為了家庭的發展，終於全家遷到九龍市區謀生，不過每年還是會回到屏山看看鐵皮蓋的舊房子及探望老朋友，燒掉的草屋，就只能從舊照片及睡夢中相見了。