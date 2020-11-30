(作者提供)

偶爾翻看電腦存檔的照片，感念開拓我人生前路的那間中學的老照片。

童年到香港 時，生活非常窮困。遷居大坑東後，我也從嶺東小學輾轉入讀學費很便宜的培元學校。培元採用台灣 國小課本，小六畢業成績好的學生，還可保送調景嶺中學——免學費和膳宿費，那正適合我這個貧苦兒童。

1957年初夏，老師帶領我和五位同學先到調景嶺參觀。學校在調景嶺碼頭東邊的平地，叫做大坪，成立於50年，本來只是小學，但創校就已有約150位學生；53年，又增設中學，稱為調景嶺營中學；55年，才改稱為調景嶺中學，簡稱為嶺中。那張老照片，應是改名前拍攝。照片中的木房子，左邊兩座是課室，右邊那座是教務處，教務處旁邊是飯堂兼音樂室，是校園最大的房子；最遠處有宿舍、廚房、洗手間；照片左右方，還有共十座同樣的房子，也是課室。

很感恩，獲保送入學嶺中。除了保送的同學，班上也有小學升上來的走讀生。

寄宿同學過的群體生活，都很守紀律。號角吹響就起床；飯堂提供午、晚餐。用餐時，人人手拿嗽口杯和筷子，排隊按自己飯量取飯，各回到編定的飯桌，站立等待該桌同學到齊後，有序分菜進食。菜肴不豐富，沒有大魚大肉，但同學們都覺得滿足，也從没有為爭食吵鬧。晚飯休息後，一起回到課室，溫習功課，然後回宿舍準備漱洗、就寢；就寢號吹起，宿舍就熄燈。

入學不久，居民已準備慶祝雙十節。雙十節在閏八月、兩個中秋之後更加熱鬧；四處旗海，連山頂上也升起巨幅中華民國國旗。可惜我染上大傷風，老師叫我靜靜臥床休息，也免傳染別人，錯過了親自體會慶典的機會。又可惜同班同學的名字，除了培元校友，只記得兩位。因相隔太久，更因我只讀了一個學期就轉學。

那年11月，大坑東道旁一間教會學校協同中學落成。我回家經過時，看見掛起招生 廣告，取了一份報名表和招生簡章。那麼巧，這間中學，正是由調景嶺聖約翰小學那間路德會所主辦，學費可說非常便宜。那時，我家經濟環境好轉，可以負擔。感恩父母栽培，讓我報名應試，日期正巧還在學校假期。

入學考試雖然只考中、英、數三科，但我讀的課程依台灣國中，和香港的中學不接軌，本來不易考取；再那麼巧，考試前一天，我空閒無聊，溜去旺角麥花臣球場看小型足球比賽，因為沒有看頭，我轉到鄰近的舊書檔看書，給我發現一本香港文化出版社出版的初一上學期國文課本；又那麼巧，入學試的中文科試題，正好是我在舊書檔所預習過。感恩，我蒙取錄入學。

感謝培元學校的提攜，在我家境最困難時，繳交低微學費而不致失學。也感謝協同中學的教誨，學費便宜，且為勤勉學生設立獎助學金，鼓勵學生上進。

更感謝調景嶺中學的免學費、膳宿費，讓我度過家境最惡劣的時段，不用像鄰居友伴一樣，小學畢業就去作童工。入學嶺中可說是我人生的轉捩點！