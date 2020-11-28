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舊傢俬新生命

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那年到倫敦探訪長子時，赫然發現他添置了一張新的四人飯桌，看上去是古典與時尚的結合，非常美觀。

「這是一張舊桌，是七○年代的出品。」然後他說了一堆我不太了解的品牌和型號之類的資料。「我喜歡它有character！」兒子對自己的品味相當滿意。

我再仔細欣賞，不禁嘖嘖稱奇，這麼精緻獨特的飯桌，在網上不過是八百港元就買得到了，性價比甚高呀！

將舊傢俬翻新再造既環保，又可重新為它灌注新生命，這行業在英國非常流行。有些藝術家會長期耽在廢物收集站，從人家摒棄扔掉的垃圾中，尋找他們眼中的寶物；再經過藝術家和工匠的琢磨，一件件人手精心改造的精品，便會活現眼前。

一張美輪美奐的時尚梳化，料不到它的前身是一張有五十年歷史的殘舊椅子；一張非常獨特美觀的金屬矮茶几，原來是來自破舊剪草機的圓轆；兩個精緻可愛的床頭矮櫃，原來是從一個破高櫃改裝而成的…。

這類翻新舊傢俬在英國有價有市，是基於多個原因；英國人崇尚「character」，舊東西沒問題，最緊要有個性，兼且是獨一無二。傢俬改造後當然要符合基本美觀的條件，不過最重要的是價錢夠便宜；不似香港普遍的骨董傢俬店，價錢貴得驚人，乾脆去Ikea買新的更划算。

但倘若能將價錢調至大眾化，我認為這行業在香港大有潛能；我們香港具有創意、有美感、有技能的人才，大有人在呀！

香港 英國 倫敦

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