疫情反覆不定，政府日前收緊原本放寬的社交隔離措施，聚餐人數由6人回復4人，晚市12點結束，餐飲業苦不堪言，亦一下子打亂了不少活動計畫。

但香港 人畢竟十分靈活，最近出席幾個大型公務活動，主辦單位嚴格執行限聚措施，4人一枱，除用餐時間，其餘時間必須戴上口罩。雖然有限制，但因為很久沒有見面，大家依然十分興奮雀躍。

大家已習慣了這個「張弛有度」的防疫 策略。所謂張弛，即是時緊時鬆，是否「有度」就見仁見智，人人有不同的體會。相對歐美國家，我始終認為香港的防疫工作已做得不錯。嚴格來說我們並未試過宵禁，亦沒有強制出行購物或運動。但對比一河之隔的澳門 及深圳，我們就比下去了。

還記得父親在世時，常「過大海」，隨時出門坐噴射船去澳門，但今天港澳碼頭水盡鵝飛，又有誰可以想像到2018年高鐵開通，在不足兩年時間會完全停頓，大家想過關吃喝玩樂都不能。

防疫措施兜兜轉轉仍然未能做到本地「清零」，所以通關無期，經濟復甦遙遙無期。大家等了又等，聖誕新年假期將近，外出旅遊機會甚為渺茫，似乎這個佳節都要抱著張弛有度的精神，坦然繼續留港消費，早點下載政府推出的「安心出行」手機應用程式。若無辜去過有確診者同場的地方，起碼可以第一時間收到提醒通知，為人為己，一盡公民責任。