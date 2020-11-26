《大學》說：「生財有大道」，這個「生」字，不如改稱「理」字更實際。能否「生財」，許多時視乎天時地利；但「理財」就不同，自己擁有的儲蓄 而不能保值，是財技不如人。

而「理財」之道，代代不同，環境有異，就要作出應變。新世代有別於舊世代，舊世代理財，老生常談，甚麼「勤儉致富」、「樂善好施」，一直被公公婆婆奉為金科玉律，新世代則要改弦易轍。

舊世代理財落伍，因為日漸與現實脫節。當社會日趨複雜，財技需求也隨之增加。譬如說「勤儉致富」，將辛苦賺來的錢存入紅薄仔，以今日利息之低，若抵銷不了通脹，那是「蝕富」。

當然，這不等於說「勤儉」不好。若不從理財角度看，「勤儉」是德行修養。《左傳》有云：「儉，德之共也；侈，惡之大也。」何故如此？因為人常勤儉，對身心有所薰染，會生善心；反之，好逸惡勞，就會追求享樂，得不到手或會不擇手段，走上歧路。

不過新世代理財，首先要學的，是如何令賺來的錢保值，這就不一定是勤儉。新世代是網路世代，是速時代，在理財技法，同樣是瞬息萬變，腦筋要轉得夠快，否則就會淪為輸家。

這種理財新道，許多長者都應付不了。據說美國有很多青少年，很早已有理財訓練，十多歲已懂得把儲蓄用來買基金或債券，而如今上網成風，已有一些投資 網站設計各種投資遊戲，讓青少年能及早熟習各種理財方法。

雖然追求卓越理財，已成為潮流所趨，可惜號稱國際金融中心的香港，在教育 課程上與社會遠遠脫節，中學太早文理商分科，看見一些學生，竟連甚麼叫通脹也不大了解，這是教育的徹底失敗。