在投注站吃黑松露炒蛋

朋友L君是馬會會員兼忠實馬迷，每到賽馬日就人在神不在，必定拿著馬經，眼瞪電視直播，屏息靜氣，看著每一場賽果。

大家若在賽馬日聚會，我們只好坐著吃東西，等他「回魂」。L君最近發現了好地方︰「馬迷可以慢慢坐，你這個非馬迷都一定適合。」

原來北角的投注站，在二樓竟然開了一家港式茶餐廳，設計走香港 懷舊風。這裡簡直是「會員級」享受，與馬會廂房類似，總有一個櫃位在附近，頭頂四周有巨型大電視，賽事直播資料一覽無遺，馬迷可以一邊吃飯一邊爭分奪秒下注，回魂後再返餐桌吃飯。

至於我這個非馬迷，細看餐牌，食物更勝一般茶餐廳。最吸引的菜式，就是重手足料的黑松露炒蛋，還有以十字鮮奶熬煮的豬骨湯意粉，地道台式肉燥飯，還有「運財咖喱」、「焗住食」、「四重彩飯」等有趣菜式。原來這是將沙田馬會的「永勝冰室」，推廣至試點投注站。

大家一邊吃一邊談，一時興起，眾人「夾號碼」買六合彩。現在已經全盤電子化，朋友用馬會App 在電子屏幕一掃，不必排隊就買到「電子六合彩」，如果中獎，還會有信息通知。這一天，吃完黑松露炒蛋，帶了一個1600萬元的六合彩希望回家。