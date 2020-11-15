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英國舊樓與新樓

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國置業，有兩大樓房類別可供選擇，那是新樓或舊樓，兩者各有特質需要特別留意。

身邊有不少朋友特別鍾情英國優雅的Period House，有Georgian、Victorian或Edwardian時期建成的，距今隨時已有一、二百年的歷史，大多保持著原有外觀，但室內已幾經翻新又翻新。

這類樓宇大多可慳回管理費，但英國強制驗樓的政策非常嚴格，業主該預留外牆裝修的費用。若然是計畫買舊樓翻新作投資的朋友就更該留意，有些舊樓於易手之前，是需要根據原有屋契而作還原的。譬如是木地板要還原為本來的地氈，一間大房要建回原有的兩房等，驗樓費和工程費都無可避免要花一筆。

本人曾租住一間維多利亞式樓宇，那道笨重的大窗要由上而下開啟，老人家少點氣力也不行。其中一道窗壞了不能開啟，以為找人修理嘛，網上找了半天，得到的答案是，要找回當年建築的公司才有原材料呢！百多年前的公司還在嗎？除非將全組窗戶重新建構，那可能要花上一大筆，嚇得我把壞窗事件急急擱置。

那麼乾脆買新樓，咪可省卻麻煩囉？

過去十多年，英國各地區都大興土木，新樓有高樓、有獨立屋、有落地玻璃環迴大窗的、有開放式豪華廚房、underfloor insulation等，美輪美奐。但天曉得是否因為趕工的關係，新落成樓宇普遍都有漏水問題，睇樓客要格外留神了。

自從2017年，倫敦一幢大廈發生嚴重火警後，高樓大廈的外牆claddings成為關注焦點，有大廈更強制住戶要合資於兩年內更換外牆物料。這類樓房，切勿選擇！

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