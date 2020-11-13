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兩種男人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩顆巨星、兩種男人--John Legend和Johnny Depp。

先談神歌手約翰傳奇，聽他悠然自得地自彈自唱，是一種極為優質的境界，儼如是鋼琴長出了約翰，又或是約翰的身軀長出了鋼琴，人琴合一，正是如此。

先前約翰於公開演出中，特別將名曲《Never Break》致送給太太Chrissy。約翰這天的歌聲特別慷慨激昂，並眼泛淚光，看得我也鼻酸酸，得悉他剛遇喪子之痛，那種痛同樣也刻在我們心裏。

John和Chrissy是圈中的模範恩愛夫妻，約翰的經典名曲《All Of Me》正是為太太而唱的，瘋狂歌迷未必能接受偶像的另一半，但人緣極佳的Chrissy卻例外，歌迷大多愛屋及烏。以前看過她任主持的音樂節目《Lip Sync Battle》，我也喜歡她。Chrissy為人風趣幽默，自然而不造作，在丈夫網上live演唱時，她可以自然得全身捲著毛巾在擦腋下香膏，搞笑而可愛。真摯的女人深得丈夫愛寵，是自然不過的事情。

可是，這個完美快樂家庭近來卻碰上噩運，他們的第三個孩子不幸胎死腹中。面對艱難時刻，深信暖男約翰傳奇會更堅強、更堅定地愛着深愛的太太和一對子女吧！

另一位巨星強尼戴普同樣交上霉運，剛輸了官司，名聲未能保得住。他控告報章誹謗，但庭上卻判他十二項虐妻行為乃屬實，前妻有片作證，他的家暴行為無得抵賴。

一個男人竭盡所能，用愛保護家人，另一位男人則無懼年華老去，仍努力孔雀開屏追求愛情。這類男人，即使有天住進療養院，也會想搭上護士小姐，以肯定自己的魅力呢！

家暴 療養院

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