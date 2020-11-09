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男神級虛擬戀人

〈每日驚艷〉張宏

兒子每天玩手機的時間遠多於讀書溫習，我見他如此沉迷，問道︰「你花這麼多時間打機，有沒有想過化興趣為事業？」

最近看新聞，內地在疫情期間出現「虛擬戀人」新行業。服務很簡單，網上平台提供不同交往對象，例如年輕男生、行政總裁、大叔等等，有興趣結交這些「虛擬戀人」者，只要網上付費，即可與這類型聲音的「服務員」在網上平台以錄音通訊，或者打電話交流，每小時費用約35元。時薪雖然不高，但「男神級」服務員可以每天接30張單，同一時間與3個人在網上對話，十分搶手。

別以為懂打機就可以變男神。「男神級」服務員熟悉心理學，了解如何與顧客溝通，重要策略是「傾聽，別訓話」。若遇到顧客怨天怨地、生活不順等等，千萬別一語道破解決方法。傾訴者於網上交友，喋喋不休，並非想解決問題，只是想找人發洩情緒。若一語道破，只會更加不高興。

男神的策略用於追女仔、安慰家人朋友等，都十分有效。人人都想傾訴，盡吐心中情之後，自然快樂又自信。小小的電話對話，充滿大智慧。但兒子顯然對此並不感興趣，「與陌生人講一小時電話，太難了！」只回一句話，又再低頭玩手機。看來不喜歡講話的人，難以勝任這份工。

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